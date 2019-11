16 Novembre 2019 14:16

Regionali, Di Maio: “sulla partecipazione alle elezioni in Emilia Romagna decideremo nei prossimi giorni. Questo vale anche per la Calabria”

“Sulla partecipazione alle elezioni in Emilia Romagna decideremo nei prossimi giorni. Questo vale anche per la Calabria”. Queste le parole del capo politico del M5S Luigi Di Maio. “Il 26 gennaio si vota in Calabria ed Emilia, poi c’è il turno di maggio o aprile per le altre sei regioni. Dobbiamo presentarci dove siamo pronti, perchè dove non siamo pronti dobbiamo essere onesti con i cittadini”, ha concluso Di Maio.

