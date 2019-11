Regionali Calabria, i parlamentari del M5S non hanno dubbi: “no all’alleanza con il Pd. Il nostro candidato è con Aiello”

27 Novembre 2019 13:10

Regionali Calabria, nuova riunione degli eletti calabresi del M5S: i grillini rifiutano l’alleanza con il Pd e candidano Aiello alla presidenza

Regionali Calabria- Gli eletti calabresi del Movimento 5 Stelle, in una riunione fiume nella giornata di ieri, hanno dissipato gli ultimi dubbi. Alle elezioni del prossimo gennaio il Movimento si presenterà in solitaria, rifiutando l’alleanza con il Partito Democratico, candidando alla presidenza il docente Unical Francesco Aiello. Già nei giorni precedenti, il Ministro degli Esteri e leader del M5S, aveva auspicato la corsa in solitaria alle regionali sia in Calabria e sia in Emilia. A questo punto, tra qualche giorno, ci sarà l’ufficializzazione di quanto deciso. Resta, tuttavia, il malcontento della deputata di Tropea, Dalila Nesci, che si è proposta più volte come candidato governatore.

