29 Novembre 2019 11:05

Regionali Calabria, guai per il candidato del M5S: Aiello è stato condannato per abusivismo edilizio. Ieri il docente dell’Università della Calabria ha sciolto la riserva accettando di correre come governatore

Guai per il candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello. Come riporta Repubblica, il docente dell’Università della Calabria, che proprio ieri ha sciolto le riserve accettando di correre come governatore per i grillini, è stato condannato per abusivismo edilizio (insieme al fratello). Difatti, l’abitazione degli Aiello a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, è stata dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere. L’ordinanza di demolizione non viene rispettata ed il ricorso al Tar è negativo. Dopo svariati anni (la costruzione risale agli anni ’80) in cui l’amministrazione comunale riesce solo a farsi pagare dagli Aiello gli oneri concessori per corpo principale e primo piano, sanati con un provvidenziale condono, il resto della costruzione abusiva rimane intatta. Insomma un bel problema per gli attivisti 5 Stelle che fanno della legalità un punto cardine dell’azione politica.

Regionali Calabria, Di Maio: “casa di Aiello abusiva? Attendo chiarimenti”

“Ho letto come voi la notizia, aspetto chiarimenti”. E’ quanto ha affermato Luigi Di Maio sulla notizia secondo cui sarebbe parzialmente abusiva la villa di Francesco Aiello a Carlopoli, in provincia di Catanzaro. Il docente dell’Unical è il candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Calabria.

