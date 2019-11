Regionali Calabria: Carlo Tansi mercoledì incontrerà i cittadini di Locri

25 Novembre 2019 22:05

Regionali: continua il tour elettorale del candidato governatore Carlo Tansi, appuntamento a Locri

Mercoledì 27 novembre alle ore 18 a Locri (Rc) al ristorante La Playa Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, incontrerà i cittadini e i sostenitori ai quali presenterà il suo programma. Sarà un incontro-dibattito per la formalizzazione di una proposta concreta che parte dalle problematiche del luogo. Si discuterà anche di diritti negati ai cittadini, di sicurezza, di ambiente e salvaguardia del territorio. “Sono quei diritti elementari – dichiara Tansi – alla base di qualsiasi programma di sviluppo e senza i quali un territorio non può assicurare un futuro decoroso a nessuno”. È partito dai social e dalla gente comune che gli ha manifestato tutto il suo sostegno e quel desiderio enorme di cambiare una regione dalle infinità potenzialità ed eccellenze, ma troppo spesso vittima di malaffare e interessi. Ha iniziato ad incontrare i calabresi e continuerà a farlo con tutti quelli che hanno a cuore il desiderio di cambiare la Calabria. “Io sono il candidato di tutti – continua – e il mio intento è di mettere insieme le forze positive, abbandonando ideologie e “partiti presi”, per canalizzare il flusso di energie positive di quelle persone che non ne possono più, verso un unico obiettivo: cambiare la Regione nei punti cardine”. Durante l’incontro interverranno Ettore Lacopo dottore commercialista, il giornalista Rosario V. Condarcuri, Pino Rubino del sindacato CISL, il giornalista Gianluca Albanese e Maurizio Baggetta presidente del Consorzio di Operatori Turistici della Locride “Jonica Holidays”. Sarà un momento importante, al quale il candidato invita i cittadini ad esserci, per ascoltare quanto ha da proporre per trasformare la Calabria. “La Calabria è una grande regione – chiosa Tansi – che non merita improvvisazione”.

