Regionali Calabria: è caos nel M5S, malumori sulla scelta di Aiello. La protesta di un gruppo di militanti: “il candidato si voti sulla piattaforma Rosseau”

29 Novembre 2019 19:01

Regionali Calabria: è caos nel M5S, malumori sulla scelta di Aiello. La protesta di un gruppo di militanti: “perché gli attivisti non possono votare su Rousseau, come in Lombardia, per scegliere il loro candidato presidente alla Regione?”

E’ caos nel Movimento 5 Stelle dopo la scelta di Francesco Aiello quale candidato alle prossime elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Un gruppo di attivisti scrivono alla Casaleggio Associati: “Perché in Calabria gli attivisti non possono votare su Rousseau, come in Lombardia, per scegliere il loro candidato presidente alla Regione?”. La lettera si intitola “Tutti insieme per la democrazia” ed è firmata dalla “Voce degli attivisti M5S”. “L’autore della lettera? Siamo noi attivisti calabresi, che abbiamo firmato diversi comunicati stampa e lettere aperte a Beppe Grillo e a Di Maio. I promotori della stessa sono gli attivisti calabresi che fanno parte di chat organizzative, supportati da alcuni attivisti lombardi (di origine meridionale) che hanno capito la disparità di trattamento tra le regole M5S regionali della Lombardia e quelle della Calabria”, racconta all’Adnkronos Gabry Sangineto, uno degli attivisti calabresi.

