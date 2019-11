Regionali Calabria, Iacucci: “Callipo è l’uomo giusto per il Pd”

30 Novembre 2019 23:05

Regionali, Iacucci: “la scelta di Pippo Callipo quale candidato governatore della Calabria è quella giusta”

“La scelta di Pippo Callipo quale candidato governatore della Calabria è quella giusta. Ne sono certo e lo dimostra il lavoro fatto in queste settimane insieme al segretario del partito Nicola Zingaretti, al commissario Stefano Graziano e al responsabile del Mezzogiorno Nicola Oddati per arrivare alla scelta condivisa che ha portato a candidare un imprenditore di alto profilo, molto apprezzato in Calabria e non solo”. E’ quanto afferma Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza. “Adesso – prosegue- bisogna mettersi al lavoro per creare intorno a Callipo liste forti, con uomini e donne rappresentativi della nostra regione, amministratori, forze sociali e del mondo dell’associazionismo che vogliono cambiare insieme questa terra. Bisogna formare una coalizione forte e per vincere serve il contributo di tutti. Il mio auspicio è che la candidatura di Pippo Callipo possa riportare all’unità il centrosinistra. La posta in gioco è troppo alta e non possiamo permetterci di regalare il governo della Regione al centrodestra“, conclude.

