6 Novembre 2019 15:55

Regionali Calabria, Grillo: “favorevole alla candidatura di Dalila Nesci, abbiamo fatto deroghe a tutti”

Regionali– “Sono favorevole alla candidatura di Dalila Nesci in Calabria, abbiamo fatto deroghe a tutti”. E’ quanto ha affermato ad “Un giorno da pecora” Giulia Grillo, ex ministro della Salute del Movimento 5 Stelle del primo governo Conte. Ritorna prepotente, quindi, il nome della deputata di Tropea per la candidature alle imminenti regionali.

Valuta questo articolo