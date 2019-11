Regionali Calabria, Gasparri a Cosenza: “Mario Occhiuto rimane la nostra proposta per un Centro/Destra unito”

9 Novembre 2019 22:20

Regionali Calabria: Forza Italia insiste nel proporre Mario Occhiuto come candidato presidente del Centro/Destra. Gasparri: “rimane la nostra proposta”

Regionali Calabria- Forza Italia insiste per Mario Occhiuto candidato alla presidente della Regione. E’ quanto emerge da un’iniziativa a Cosenza dal titolo “Politica e comunicazione nell’era 4.0” dove è intervenuto, tra gli altri, Maurizio Gasparri. Assente, invece, il sindaco di Cosenza.

Regionali Calabria, Gasparri: “la nostra proposta rimane Mario Occhiuto”

“Noi vogliamo il centrodestra unito certamente, anche perché si giocano partite che guardano ad una prospettiva di elezioni nazionali. Abbiamo una proposta chiara che è Mario Occhiuto, alla luce dei risultati che questa città ha raggiunto sotto la sua amministrazione“, è quanto afferma Maurizio Gasparri a Cosenza. “Chi fa critiche – prosegue– guardi i fatti e i risultati. Noi con spirito costruttivo riproponiamo questo nome perché siamo dei garantisti e un rinvio non è un giudizio. Di certo il presidente Berlusconi affronterà con la coalizione la questione una volta per tutte. La Calabria come regione ha impegni gravosi dinnanzi a se, esce da una ennesima legislatura persa, tant’è che la sinistra non vuole confermare il presidente uscente e questo è sintomatico”, conclude.

