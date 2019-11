26 Novembre 2019 22:42

Regionali, Di Maio contro Salvini: “le elezioni in Calabria ed Emilia non sono un referendum sull’esecutivo: ci stavi già al governo e l’hai fatto cadere”

“Si stanno vivendo queste elezioni regionali come un referendum sul governo. Lasciamo in pace quei cittadini. Se qualcuno vuole viverle come un referendum, io dico: ci stavi già al governo e l’hai fatto cadere”. Queste le parole di Luigi Di Maio contro Matteo Salvini parlando delle prossime regionali in Emilia Romagna e Calabria.

