24 Novembre 2019 17:42

Regionali Calabria, Di Maio: “nessun pentimento sul voto della piattaforma Rosseau, aperti alle forze civiche del territorio”

“Non bisogna mai pentirsi di consultazioni che coinvolgono i cittadini. Io non mi pento mai quando i cittadini possono esprimersi. E lo dico con molta franchezza. E’ stata una prova di forza dei nostri iscritti, come sempre, che decidono qual e’ la linea politica del movimento“. E’ quanto afferma il capo politico del del M5S, Luigi Di Maio, a Grammichele, in Sicilia, parlando dell’imminente voto per le regionali in Calabria ed Emilia Romagna. “A chi dice che sono voti pilotati e scontati –prosegue – io dico che come sempre la piattaforma digitale Rousseau è un unicum, che ci consente di consultare i nostri iscritti in tempo reale, e’una cosa che nessuna forza politica può fare”.

Regionali Calabria, Di Maio: “aperti alle forze civiche del territorio”

“Noi siamo aperti a tutte le forze civiche del territorio, questo il nostro obiettivo”. E’ quanto afferma il leader del M5S, Luigi Di Maio. “Faremo – prosegue- una campagna difficilissima perché i risultati non saranno assolutamente scontati ma anche questo è coraggio: e’ presentarsi anche dove si sa di avere delle difficoltà, e lo faremo con forze civiche che si stanno avvicinando e con un programma che sarà patrimonio di tutte le forze politiche di quelle Regioni”, conclude.

