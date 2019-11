Regionali Calabria, Di Maio: “in questa settimana importanti riunioni. Il M5S si presenta dove è pronto”

11 Novembre 2019 14:46

Regionali Calabria, Di Maio: “il M5S si presenta dove è pronto, dove abbiamo difficoltà, non c’è nessuno problema a dirlo ai cittadini’

“In questa settimana avremo delle importanti riunioni. Come è sempre stato per il M5S, dove siamo pronti ci dobbiamo presentare, dove abbiamo delle difficoltà perché magari i gruppi non sono pronti, perché abbiamo delle difficoltà sul territorio, non c’è nessun problema a dirlo ai cittadini. Noi siamo nelle istituzioni da sei anni, non di più. Siamo una forza politica giovane”. E’ quanto ha affermato il leader del M5S, Luigi Di Maio, a chi gli domanda se i grillini si presenteranno alle prossime regionali in Emilia Romagna e Calabria.

