13 Novembre 2019 09:15

Regionali, Di Maio: “Elezioni in Emilia e Calabria? Dove siamo pronti ci presentiamo, dove no, è giusto che si faccia una riflessione”

“Voto in Emilia e Calabria? Dove siamo pronti ci presentiamo, dove no, è giusto che si faccia una riflessione. Ci saranno riunioni nei prossimi giorni”. E’ quanto afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. “Lavorerò per raggiungere gli obiettivi del programma: riforma della sanità, legge sul conflitto di interesse, l’acqua pubblica, il salario minimo”, conclude Di Maio.

