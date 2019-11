Regionali Calabria, Di Maio insiste: “nessun accordo con il Pd”

26 Novembre 2019 09:35

Regionali Calabria, Di Maio: “Callipo? Smentisco, non c’è nessun accordo con il Pd”

Regionali Calabria- Il capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà su Rai Tre, insiste: “candidare Callpo? No, smentisco, non c’è nessun accordo con il Pd in Calabria”.

Di Maio: “con Grillo siamo d’accordo, alle regionali nessun accordo con il Pd”

”Quando io parlo con Grillo e ci confrontiamo sulle questioni di governo a livello locale, siamo tutti d’accordo che sui temi si può convergere con il Pd per realizzare qualcosa di buono per questo Paese. Così come siamo d’accordo sul fatto che in Emilia Romagna come in Calabria, non possiamo sostenere il candidato di un partito”. E’ quanto afferma Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà. “Questo è quello che ci siamo sempre detti. Ora Grillo passa come quello che vuole fare la coalizione di centrosinistra con il Movimento dentro, ma in realtà, io che ci parlo, ci siamo sempre detti che, se ci sono convergenze su dei temi per realizzare leggi importanti, sul lavoro e per i giovani, per esempio, bene, ma non si è mai parlato in politichese di accordi, di Ulivi o contro -Ulivi di cui si sta parlano in questi giorni sui giornali”, conclude Di Maio.

