Regionali Calabria, l’appello dell’imprenditore De Masi: “il M5S ci ripensi e appoggi Callipo”

30 Novembre 2019 16:59

Regionali, De Masi: “Callipo è una persona di spessore etico e morale, che non fa nulla per interesse personale, ma che ha deciso di impegnarsi per la collettività e può rappresentare quel cambiamento di cui la Calabria ha bisogno”

“Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Nino De Masi, imprenditore anti-racket che vive da tempo sotto scorta. “Callipo è una persona di spessore etico e morale, che non fa nulla per interesse personale, ma che ha deciso di impegnarsi per la collettività e può rappresentare quel cambiamento di cui la Calabria ha bisogno”, prosegue De Masi. “Io faccio una vita non-vita essendo sotto scorta, ma ho deciso di restare in Calabria e, da cittadino, ho provato a dare il mio contributo vedendo il baratro verso cui la nostra regione sta andando. Un contributo a risvegliare le coscienze. Quell’appello è stato raccolto dal Pd e da tantissima società civile”, aggiunge De Masi. “Io sono amico dei 5 Stelle e ho creduto che i 5 stelle potessero realizzare quella rivoluzione culturale che serve alla Calabria e al nostro Paese. Li ho invitati a sedersi attorno a un tavolo a parlare di interessi collettivi, avvertendoli che stavano trascinando la Calabria verso un baratro, ammazzando la speranza di cambiamento di tante persone. Ma non ci sono riuscito, spero ci ripensino”, conclude.

