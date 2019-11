Regionali, Wanda Ferro (Fdi) si propone alla guida del Centro/Destra ma la Calabria spetta a Forza Italia

18 Novembre 2019 10:20

Regionali, Wanda Ferro (Fdi) si propone alla guida del Centro/Destra: “pronta a lasciare Roma per guidare la Calabria”. Mala scelta del candidato governatore spetta a Forza Italia

Wanda Ferro, la deputata di Catanzaro di Fratelli d’Italia, si propone alla guida del Centro/Destra per le imminenti regionali in Calabria. L’intento sarebbe emerso in una riunione che si sarebbe tenuta ieri a Crotone. L’esponente del partito di Giorgia Meloni si sarebbe resa disponibile a “lasciare Roma per guidare la Calabria”. Ma in realtà Wanda Ferro, secondo la “spartizione” delle regioni in seno a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, non avrebbe possibilità di essere la candidata del Centro/Destra nella nostra regione: la Calabria, così come la Campania, spetta al partito di Berlusconi che dovrà proporre il nome del candidato. A dire il vero un nominato è stato fatto, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ma su questa ipotesi, come abbiamo scritto in varie occasioni, c’è il veto forte della Lega.

