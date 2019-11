Regionali Calabria, il Centro/Destra a caccia del candidato presidente, spunta il sindaco di Vibo Valentia

28 Novembre 2019 21:22

Regionali Calabria: il Centro/Destra a caccia del candidato presidente, a giorni il vertice decisivo tra Berlusconi, Salvini e Meloni

Sono giorni decisive nel Centro/Destra in vista delle elezioni regionali in Calabria. La coalizione di Salvini, Meloni e Berlusconi è alla ricerca di un candidato presidente che metta d’accordo tutte le anime: tutti attendono il vertice decisivo. Nelle ultime ore, raccontano fonti parlamentari azzurre, sarebbe spuntato il nome del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. Resta, tuttavia, sempre in campo la candidatura di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, e del fratello Roberto, vicepresidente vicario del gruppo alla Camera.

