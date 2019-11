Regionali Calabria: ieri incontro tra i leader del Centro/Destra, ore decisive per la scelta del candidato presidente

20 Novembre 2019 12:58

Regionali Calabria, il Centro/Destra stringe i tempi: incontro ieri sera a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini

Regionali Calabria- Il Centro/Destra cerca di stringere i tempi e trovare una soluzione unitaria in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Ieri sera si sono incontrati, a Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per tentare di trovare una quadra sul candidato presidente. Dopo il veto della Lega su Mario Occhiuto, si sta cercando di capire, proprio in queste ore, se è possibile insistere sul sindaco di Cosenza o se si deve trovare un’altra soluzione. Una cosa è certa: è Forza Italia a dover fare il nome su chi sarà il candidato governatore del Centro/Destra.

