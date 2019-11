Regionali Calabria: nel Centro/Destra resta il nodo del candidato governatore, nel weekend vertice decisivo tra Berlusconi, Salvini e Meloni

20 Novembre 2019 23:41

Regionali Calabria, nel Centro/Destra resta il nodo del candidato governatore: Forza Italia spinge per Occhiuto, la Lega per un civico

Regionali Calabria- Il Centro/Destra cerca di stringere i tempi e trovare una soluzione unitaria in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Ieri sera si sono incontrati, a Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: Per il leghista non si è parlato di regionali, per il leader di Forza Italia sì. Fatto sta che è confermato un vertice dei leader di Centro/Destra nel weekend che dovrebbe essere risolutivo per la scelta del candidato presidente. Il nome avanzato su cui insistono gli azzurri è sempre quello di Mario Occhiuto (in alternativa potrebbe esserci la candidatura del fratello Roberto). La Lega, contrario al sindaco di Cosenza, vorrebbe un civico, lontano da problematiche giudiziarie. Insomma, una partita a scacchi che dovrebbe concludersi da qui a qualche giorno.

