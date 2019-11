28 Novembre 2019 14:30

Regionali Calabria: parte oggi il tour elettorale in camper di Carlo Tansi. Un fitto calendario di appuntamenti nei prossimi mesi per il geologo

“Continua il mio viaggio tra le città, tra le persone, le vere anime del territorio calabrese. Da oggi sarò in giro con il camper elettorale perché per lavorare alle soluzioni giuste, bisogna prima capire quali sono i problemi reali della gente e quali le priorità”, scrive in una nota Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria. “Inizierò un vero e proprio tour che toccherà ogni angolo della Regione e che mi permetterà di raggiungere con più facilità ogni via e ogni quartiere, per dare la possibilità a tutti i cittadini di conoscere meglio me, i candidati delle mie liste e il mio programma elettorale – spiega Tansi. Oggi pomeriggio alle 17 incontrerò nella sala consiliare del Comune di San Luca, i cittadini e i sostenitori ai quali presenterò il mio programma. Interverranno anche Bruno Bartolo sindaco di San Luca, Pietro Sergi scrittore e presidente dell’associazione culturale Spiriti Liberi Calabresi, Gianfranco Riccelli cantautore e Francesco Rao che relazionerà su “scuola e formazione professionale: due percorsi di crescita per il superamento delle povertà educative nella locride”. “Sono il candidato di tutti – conclude – e il mio intento è di mettere insieme le forze positive, abbandonando ideologie e “partiti presi”, per canalizzare il flusso di energie positive di quelle persone che non ne possono più, verso un unico obiettivo: cambiare la Regione nei punti cardine. La politica è come un viaggio, è ciò che ti trasmette il percorso che, poi, fa la differenza”.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 30 novembre ore 18, Lamezia Terme – Centro Congressi Prunia

Domenica 1 dicembre ore 18, Rende (Cs) – Parco Acquatico Santa Chiara

Valuta questo articolo