Regionali Calabria, il “ciclone” Callipo agita il Centro/Destra: “basta ritardi, subito il nome”

30 Novembre 2019 20:15

Regionali Calabria, Santelli: ‘La candidatura di Callipo ci spinge a indicare immediatamente il candidato di centrodestra in Calabria, perché avevamo un notevole vantaggio rispetto al centrosinistra e così rischiamo di metterlo in discussione…”

Regionali Calabria- Nel Centro/Destra serpeggia preoccupazione dopo la discesa in campo di Callipo. Il vertice decisivo tra Berlusconi, Salvini e Meloni per decidere il candidato sta slittando di giorno in giorno: i ben informati dicono che la prossima settimana sarà il momento decisivo per l’incontro. Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, è preoccupata: ”la candidatura di Callipo ci spinge a indicare immediatamente il candidato di centrodestra in Calabria, perché avevamo un notevole vantaggio rispetto al centrosinistra e così rischiamo di metterlo in discussione”. Da qui l’appello a ai leader della coalizione di “sedersi attorno a uno stesso tavolo per indicare ufficialmente il nome della coalizione per la guida della presidenza della Regione”. Dopo il “no” della Lega a Mario Occhiuto, si è tutto impantanato. Tra i nomi circolati il fratello Roberto, Sergio Abramo e per ultimo Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia.

Regionali Calabria, anche Gasparri mette fretta: “decidere al più presto il candidato del Centro/Destra”

“È tempo di decidere il candidato del centrodestra in Calabria. I nostri avversari annaspano. I grillini fanno i moralisti e ora il loro candidato Aiello deve giustificare presunti suoi abusi edilizi. Solita ipocrisia stile Trenta, Taverna, Fico, Di Maio etc. Predicano bene, razzolano male. Il Pd scambia le elezioni per il black friday, un giorno propone venditori di cravatte, un giorno venditori di libri e poi torna al tonno in offerta elettorale. Mentre il presidente uscente è pronto a spaccare ulteriormente il fronte”. E’ quanto scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Siamo vincenti ma non possiamo basarci sulla idiozia altrui. Decidere subito, come sollecita Jole Santelli: a giorni bisogna presentare le liste. Non ci sono giustificazioni. Forza Italia ha fatto un’ottima proposta, di un eccellente amministratore. Si decide nella coalizione di centrodestra insieme, giusto. Ma si decida. Sarebbe un paradosso complicare da soli una partita decisamente alla portata”, conclude.

