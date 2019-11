Regionali Calabria, l’appello di 147 donne calabresi: “venga scelta una candidata del gentil sesso a Governatrice”

13 Novembre 2019 15:41

Regionali Calabria: “rivolgiamo il nostro appello a tutte le forze democratiche, alla società civile, al mondo accademico, alle forze politiche affinché alle prossime elezioni regionali venga scelta una candidata donna a Governatrice”

Di seguito l’appello di 147 donne calabresi che chiedono “a tutte le forze democratiche, alla società civile, al mondo accademico, alle forze politiche affinché alle prossime elezioni regionali in Calabria venga scelta una candidata del gentil sesso a Governatrice”:

“Rivolgiamo il nostro appello a tutte le forze democratiche, alla società civile, al mondo accademico, alle forze politiche affinché alle prossime elezioni regionali venga scelta una candidata donna a Governatrice. Chiediamo inoltre di rispettare la presenza di genere nella formazione delle liste (in assenza di una legge regionale a tal riguardo) al fine di assicurare il diritto costituzionale in un ottica democratica partecipativa e rappresentativa. Sarebbe un segnale forte che restituirebbe alle donne un ruolo centrale e non più marginale e tutelerebbe dignità e diritti inalienabili per le donne. Il ruolo della donna non può essere più mortificato e circoscritto nell’ambito di una società di tipo patriarcale: bisogna creare opportunità di emancipazione e sviluppo economico e sociale nell’interesse generale no solo delle donne, ma dell’intera società. Non arretrare, ma salvaguardare l’esercizio democratico: riteniamo che questa battaglia culturale e di civiltà debba interessare in maniera trasversale i luoghi della politica. È infatti necessario promuovere azioni sinergiche che puntìno sulle pari opportunità per il benessere di tutta la Calabria e che contrastino il vuoto di presenza di genere nell’esperienza politica che da decenni caratterizza la nostra Regione. La questione della scarsa presenza femminile nei luoghi di decisione è un dato che, a settant’anni dall’acquisizione del diritto elettorale da parte delle donne, è sintomo di una sconfitta per la stessa democrazia e lascia aperto il problema del riequilibrio della rappresentanza di genere. Garantire pari opportunità da parte di chi andrà a definire le sorti della Calabria significa restituire speranza all’intera comunità per la realizzazione di una democrazia effettiva e non di facciata. È il momento del coraggio! È il momento della svolta positiva! Bisogna finalmente dare spazio alle donne nella vita politica della nostra Regione. Solo così possiamo pensare di riscattare la Calabria da anni bui di arretratezza sociale, economica e culturale. Per questo chiediamo e auspichiamo che siano candidate donne alla presidenza regionale e che sia rispettata la democrazia paritaria. Bellezza”.

Tonia Stumpo Consigliera di parità della Regione Calabria

Isa Mantelli Presidente Centro calabrese solidarietà- Mondo rosa

Pina Amarelli Imprenditrice

Carmela Sanguedolce Imprenditrice

Giusy Porchia Past-Presidente Distretto sud ovest Fidapa BPW Italy

Rossella Del Prete Presidente distretto sud Ovest Fidapa BPW Italy

Anna Melillo Docente Liceo Pitagora

Federica Roccisano Economista già Assessora Welfare Regionale

Maria De Paola Docente UNICAL Direttora Dipartimento Scienze Statistiche ed Economiche

Teresa Esposito Fisioterapista Dirigente PD

Bianca Rende Consigliera Comunale Cosenza cofondatrice WWW

Stefania Figliuzzi Centro antiviolenza Attivamente Coinvolte

Donatella Deposito Sindaca Comune Parenti

Carla Girasole già Sindaca Isola Capo Rizzuto

Chiara Gravina Presidente Centro Antiviolenza Lanzino CS

Simona De Maria Giornalista

Giovanna Cusumano Avvocata, Vice presidente osservatorio contro la violenza di genere

Giulia Russo Sindaca Comune Ricadi

Angela Costabile Docente UNICAL

Rosangela Cassano Avvocata Presidente Artemisia

Raffaella Rinaldis Direttora Fimmina TV casa delle donne

Lina Federico Operatice CAV

Manuela Poggi Architetta

Rosalba Viscomi Avvocata, Presidente cpo avvocati Catanzaro

Paola Garofalo Avvocata

Amelia Morica Psicologa

Giovanna Ripolo Docente Scuola superiore

Letizia Scotta Docente Scuola Superiore

Stella Fabiani Docente Scuola Superiore

Paola Proto Imprenditrice

Alessandra Pugliese

Maria Pia Miletta Amministrativa struttura sanitaria

Marinella genovese Avvocata

Susy Cardamone Psicologa

Emanuala Trapasso

Katia Vitale Sociologa

Romina Ranieri Psicologa

Giorgia ritrovato Psicologa

Anna Giulia Mannarino Cosigliera Comunale Castrolibero

Caterina Dima Ambietalista

Serafina Demme Sociologa

Franca Dora Mannarino Tesoriera distretto sud ovest Fidapa

Laura Sgambellone Presidente del consiglio Bovalino

Caligiuri Maria Josè Dipartimento Welfare Forza Italia

Lucia Durante Dirigente MDP

Sandra Genco Docente Fidapa Vibo

Vincenzina Percavalle Pensionata già consigliera di parità provinciale Vibo

Michela Cortese Segretario Comunale

Isabella Madia Assessora Comune Cotronei

Maria Cristina Schiavone Anpi RC

Maria Mirabello Consultorio familiare Crotone

Anna Maria Cardamone Docente già Sindaca Decollatura

Nilde Megna Funzionaria Riserva marina KR

Angela Rizzo Consigliera Comunale Mormanno

Angela Napoli già Deputata

Maria Antonietta De Fazio Docente Liceo Lamezia Terme

Marina Pasqua Avvocata

Teresa Grillo Medico ASP Crotone

Rosanna Nardo Agente di Sviluppo locale comitato donne Cutro

Rosa Maria Frontera Impiegata, Comitato donne Cutro

Rosalba Leotta Capo sala Medicina Ospedale Crotone

Caterina Marano Avvocata

Stefania Postorivo già Assessora Rogiano Gravina

Giovanna Macrì Avvocata

Mariannina Leonetti Insegnante Scuola elementare

Cristina Sorgente Sociologa

Sara Sarcone Presidente comitato donne Cutro, Consigliera Comunale Cutro

Valentina Femia Consigliera comunale Marina di Gioiosa

Dora Ricca Regista

Francesca Prestia Cantastorie delle donne

Nuccia Bastone Impiegata provincia di Crotone

Vittoria Scarpino Operatrice mondo Rosa

Antonella De Vona Infermiera ospedale Crotone

Marina Marino Operatrice Sanitaria

Gaetana Magiardi Imprenditrice

Antonella Crudo Architetta

Pasta Pascale Avvocata

Anna Abenante Pensionata

Titti Consoli Pensionata

Tina Mazza Pensionata

Saveria Sesto Docente scuola superiore

Silvana Ruggiero Assessora Welfare Comune Bagnara

Amalia De Fazio Docente scuola superiore

Valeria Capalbo Guida Turistica

Tania Roseti Avvocata

Giulietta Teti Infermiera

Elisa Rotondo Casalinga

Valentina De Cicco Infermiera

Francesca Tallarico Infermiera

Antonella Combariati Ingegnera

Rosanna Giangotti OSS

Vincenza Calenda infermiera

Mariella Bellio Infermiera

Raffaella Quarto Infermiera

Filomena Vaccaro Ragioniera

Daniela Trapasso Assessora politiche sociali Badolato

Emira Ciodaro Medico, Commissione pari opportunità regionale

Paola Suraci Giornalista Direttrice Immezcla.it

Daniela Costabile

Sonia Lombardo

Domenica Bumbaca Consigliera Comunale

Loredana Muraca

Maria Alessandra Polimeno Direttivo provincia RC Fd’I

Ferraro Dora Infermiera

Mariarosalba Bernaudo Avvocata cofondatrice WWW

Rosa Masi Avvocata CPO Cosenza

Maria Cristina Guido Consigliera Comunale Spezzano Sila

Marina Simonetti Presidente Attiva rende cofondatrice WWW

Debora Cilio Sociologa, ricercatrice scienze politiche UNICAL

Pina Notarianni Avvocata

Paola Palermo Avvocata socia WWW

Laura Pagliaro Assistente Amministrativa ASP CS Dirigente UIL Amantea

Maria Carmela Lanzetta Già Ministra

Carmela Schipani Avvocata

Diana Saporito Impiegata

Maria Candida Elia Avvocata

Bianca Viberti Ingegnera socio fondatrice WWW

Donatella Loprieno Docente UNICAL

Maria Teresa Nardo Docente UNICAL

Nella Mustacchio Pensionata Fidapa Crotone

Rosellina Madeo Consigliera Comune Corigliano-Rossano

Finisia Di Cianni Assessora P.O. Comune San Marco Argentano

Giuseppina Russo Oss

Anna Maria Tarsitano Assessora Cultura Comune Fagnano Castello

Cristina Aloia Assessora politiche sociali Comune Fagnano Castello

Rosa Maria Lombardo Femminista

Mariella Luciani Pensionata Banca

Ilia Giacobini Funzionario Inps

Anna La Rosa Storica Dell’Arte

Carla Feraco Insegnante

Eleonora De Rose Casalinga

Cleofe Luberto NPI Responsabile UO ASP Cosenza

Geri Ballo Studiosa Studiosa Minoranze, già Candidata Europee

Teresa Immacolata Saolo Assistente Sociale

Antonella Lobello Avvocata

Luna Loiero Artigiana

Angela Perrone Referente donne Rifondazione Comunista

Lara Caccia Docente

Eugenia Ciaccio Casalinga

Maria Grazia Milone Imprenditrice Agricola

Giovanna Gigliotti Docente

Anna Maria Mungo Consigliera Comune di Squillace

Raimonda Bruno Docente

Mimma Pacifici CGIL Regionale

Elsa Bonazza CGIL Regionale

Laura Bertullo Presidente CPO Città Metropolitana Reggio

Maria Tricanico Consigliera Comune San Sosti

Valuta questo articolo