Regionali Calabria, il Pd punta ancora all’alleanza con il M5S. Graziano: “noi siamo pronti, attendiamo i grillini”. Possibile il ritorno in pista di Callipo

25 Novembre 2019 18:41

Regionali Calabria, Graziano (Pd) pronto ad abbracciare il M5S: “la palla sta a loro e in campo non ce l’abbiamo tirata noi, ma l’opinione pubblica”

Regionali Calabria- Stefano Graziano, il commissario calabrese del Partito Democratico, apre ancora al M5S: “Di Maio doveva andare oggi in Calabria e invece è saltato tutto. La palla sta a loro e in campo non ce l’abbiamo tirata noi, ma l’opinione pubblica”, dice all’Adnkronos. Il riferimento all’appello dell’imprenditore vittima della ‘ndrangheta, Nino De Masi, a Pd e M5S a fare fronte comune: “noi – dice Graziano– abbiamo risposto positivamente”. Secondo i ben informati l’intesa potrebbe essere suggellata sul nome di Pippo Callipo: a fare da tramite potrebbe essere proprio l’imprenditore De Masi: “Sto cercando di farlo parlare con il Movimento Cinque Stelle e con il Pd per dire a tutti di trovare punti di equilibrio”.

Regionali Calabria, nel M5S è guerra tra chi vuole l’alleanza con il Pd e chi vuole presentarsi in solitaria

E’ guerra aperta nel Movimento 5 Stelle tra chi vuole presentarsi in alleanza con il Pd e chi vuole presentarsi in solitaria con candidato presidente il docente dell’Unical Aiello. La visita di Di Maio in regione sarà fondamentale per capire i futuri posizionamenti dei pentastellati. Il tempo stringe e le decisioni devono essere praticamente immediate.

