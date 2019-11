22 Novembre 2019 17:26

Regionali: il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria è il docente universitario Francesco Aiello

Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi e dopo il voto favorevole della piattaforma Rosseau sta per ufficializzare il candidato presidente alle regionali in Calabria. Dopo alcuni giorni di riflessione il docente dell’Unical, Francesco Aiello, è in procinto di dire “sì”. Aiello è docente di Politica economica all’Università della Calabria e fondatore del portale di economia “Open Calabria”.

Valuta questo articolo