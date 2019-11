Regionali Calabria, Sergio Abramo: “nel Centro/Destra nulla è stato deciso”

4 Novembre 2019 17:52

Regionali Calabria, Sergio Abramo sul candidato del Centro/Destra: “ancora si deve riunire il tavolo unitario, ci sono dei nomi sul tavolo ma ancora non hanno deciso niente”

Parla dopo mesi di silenzio, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo sul possibile candidato del Centro/Destra alle prossime regionali in Calabria, senza mai nominare Mario Occhiuto: “ancora si deve riunire il tavolo di Centro/Destra, ci sono dei nomi sul tavolo ma ancora non hanno deciso niente”. “Si sta parlando di candidature ma – prosegue – nessuno sta parlando di un progetto e nessuno sta dicendo in che situazione oggi si trova la Regione Calabria, che è la cosa più importante. Abbiamo visto le varie difficoltà, abbiamo visto di recente anche la delibera della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Calabria, e nessuno si sta preoccupando di quello che accadrà con il bilancio regionale e quando finiranno i fondi europei, il che sarà drammatico. Nessuno sta parlando di programmi. Tutti parlano di candidature ma nessuno dice come vuole cambiare la Calabria”, conclude.

