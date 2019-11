Reggio Calabria: si dimette il presidente di Reggio Futura Giuseppe Agliano, nominato un comitato di reggenza

17 Novembre 2019 18:12

Nuova fase per Reggio Futura. Dopo la decisione del Movimento Nazionale della Sovranità di confluire, con tutte le sue componenti locali e nazionali, nel partito di Fratelli d’Italia e in vista delle imminenti tornate elettorali, il Presidente Giuseppe Agliano dopo aver traghettato il Movimento in un periodo di rinnovamento, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, dopo aver portato a termine il suo mandato conseguendo gli obiettivi prefissati.

Il direttivo di Reggio Futura, riunitosi nella giornata odierna, ha nominato un comitato di reggenza pro tempore composto da Maria Pollifrone, Francesco Paviglianiti, Roberto Pagano e Melina Romeo che avrà il compito di convocare, nei prossimi giorni, l’Assemblea degli iscritti al Movimento per procedere all’elezione del nuovo presidente e degli organismi direttivi. Con le sue attività pubbliche, manifestazioni e prese di posizioni pubbliche, Reggio Futura in questi anni si è confermata forza d’opposizione alle Giunte regionali e comunali guidate dal Pd, e si prepara ad affrontare questa nuova fase con rinnovato entusiasmo e volontà partecipativa.

