Reggio Calabria: iniziativa di Reggio Futura e Movimento Nazionale per la Sovranità sulla Città Metropolitana “tra potenzialità e prospettive future”

7 Novembre 2019 10:48

Reggio Calabria, domani iniziativa di Reggio Futura e Movimento Nazionale per la Sovranità dal titolo “10 anni dall’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra potenzialità non espresse e prospettive future”

“10 anni dall’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra potenzialità non espresse e prospettive future”. Questo è il tema di un interessante incontro-dibattito a più voci che si svolgerà domani, venerdì 8 novembre, alle ore 17,30 presso l’hotel Torrione a Reggio Calabria, organizzato dal Movimento Nazionale per la Sovranità e da Reggio Futura, che vedrà la partecipazione di tecnici, esperti, studiosi e politici di diversa estrazione e di diverse realtà territoriali che si confronteranno in base alle proprie esperienze.

