Abusi sessuali a scuola con studentesse minorenni: docente torna ai domiciliari

1 Novembre 2019 10:34

Abusi sessuali a scuola con studentesse minorenni a Reggio Emilia: docente arrestato a marzo, successivamente aveva beneficiato dell’obbligo di firma. A fine ottobre ha violato la misura ed è stato posto ai domiciliari

Torna ai domiciliari il docente 65enne di Reggio Emilia accusato di violenza sessuale: secondo l’accusa avrebbe approfittato del suo ruolo di insegnante in una scuola per consumare atti sessuali con studentesse minorenni. L’uomo era stato arrestato nel marzo scorso: dopo il fermo era stato sottoposto ai domiciliari e nei mesi a seguire aveva beneficiato dell’obbligo di dimora. A fine ottobre ha violato quest’ultima misura ed è stato nuovamente arrestato. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.

Valuta questo articolo