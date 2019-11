15 Novembre 2019 18:02

Reggio Calabria: la pericolosissima voragine crea parecchi disagi agli automobilisti che si trovano a percorrere la via

Una pericolosissima voragine, molto profonda e di vaste dimensioni, occupa quasi tutta la carreggiata in un tratto molto trafficato di Cardinale Portanova, a Reggio Calabria, poco prima dello svincolo della tangenziale cittadina in direzione nord. La voragine sta assumendo di giorno in giorno dimensioni che creano un serio pericolo per gli automobilisti che sono costretti ad evitare la buca rischiando di scontrarsi frontalmente con le auto che arrivano nel verso di marcia opposto.

