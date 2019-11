14 Novembre 2019 11:13

Reggio Calabria, in via Saracinello la buca è presente da diverse settimane e nessuno interviene

Da ormai diverse settimane una pericolosa buca è presente a Saracinello nella zona sud di Reggio Calabria. La voragine si trova proprio al centro del manto stradale e crea parecchi disagi al traffico soprattutto negli orari di punta trattandosi di una via molto trafficata e quando piove come nei giorni scorsi, la voragine si riempie e diventa una vera e propria trappola per gli automobilisti.

