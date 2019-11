25 Novembre 2019 09:26

A causa dell’ordinanza che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, la manifestazione della mattina a Piazza Italia a Reggio Calabria è stata rinviata a data da destinarsi. Resta confermato invece l’incontro del pomeriggio del 25 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sala Perri della Città Metropolitana per il laboratorio di discussione e proposte e per la presentazione dell’intero progetto “Rete tra Istituzioni e Associazioni… 25 Novembre … e oltre”

