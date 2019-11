26 Novembre 2019 13:01

Reggio Calabria, nell’incidente un pedone è finito a terra per fortuna senza gravi conseguenze

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in via Demetrio Tripepi angolo via Cardinale Portanova a Reggio Calabria. Un pedone è finito a terra per fortuna senza gravi conseguenze. La donna, di nazionalità filippina, fortunatamente sta bene ma è ancora a terra dallo shock subito per lo spavento.

