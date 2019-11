Reggio Calabria: venerdì il salotto di Stanza101 organizza il dibattito dal titolo “Dalle Circoscrizioni alle Municipalità: dare voce al territorio”

21 Novembre 2019 13:25

Reggio Calabria: venerdì 22 novembre dalle ore 18.30, il salotto di Stanza101 torna ad animarsi affrontando un dibattito molto vicino ai cittadini, “Dalle Circoscrizioni alle Municipalità: dare voce al territorio”

Venerdì 22 novembre dalle ore 18.30, il salotto di Stanza101 torna ad animarsi affrontando un dibattito molto vicino ai cittadini, “Dalle Circoscrizioni alle Municipalità: dare voce al territorio”. Chiuse le circoscrizioni, infatti, i cittadini hanno perso un importante riferimento che potrebbe essere ritrovato con le Municipalità della Città Metropolitana. L’incontro sarà animato da Totò Putortì (ex presidente della commissione decentramento), Rosanna Melissari (ex presidente della Circoscrizione II), e Luciano Surace (comitato di quartiere Il Popolo di Archi) moderati da Renato Di Pietro. Vi aspettiamo nella nostra sede in via Muratori nr 2, nel pieno centro di Reggio Calabria, salendo da piazza Carmine verso piazza Castello). Esiste già un progetto di decentramento amministrativo approvato in Consiglio comunale nel 2009 e che ha ridisegnato in sei macro aree una possibile municipalità per Reggio Calabria, città fra le più grandi d’Italia per estensione territoriale. Di questo e di tanto altro si parlerà con gli ospiti, fra cui anche tanti ex consiglieri di circoscrizione che per anni, con passione e dedizione, hanno rappresentato la politica al servizio dei cittadini e che potranno dare un importante contributo al dibattito. Questo incontro sarà anche il primo passo per la costruzione di un “Manifesto sul Federalismo Amministrativo” da sottoporre al prossimo candidato a sindaco del centro-destra. La cittadinanza è invitata a partecipare nella nuova sede di Stanza101 sita in via Muratori nr 2, nel pieno centro di Reggio Calabria, salendo da piazza Carmine verso piazza Castello).

