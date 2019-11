Reggio Calabria: interventi a tutela dei Ficus sul Lungomare Falcomatà

27 Novembre 2019 12:21

Reggio Calabria, interventi di miglioramento del suolo per il “Ficus macrophylla Desf. ex Pers.” sul lungomare Italo Falcomatà

Interventi di miglioramento del suolo per il “Ficus macrophylla Desf. ex Pers.” sul lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi sono stati ultimati sotto la super visione del servizio Verde Pubblico dell’Assessorato all’Ambiente del comune, interventi di miglioramento del suolo volti alla tutela del Ficus Macrophilla Desf del Lungomare Falcomatà, nell’ambito di un workshop guidato dai dottori Mazzullo e Lo Giudi, in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi della città di Reggio Calabria. Sono stati eseguiti trattamenti al terreno, effettuati con pali iniettori gestiti da apposite macchine distributrici, che hanno portato a diminuire gli stress fisiologici, facilitando il recupero delle piante e migliorando la distribuzione delle radici.

L’obiettivo è quello di pervenire a un migliore assorbimento degli elementi nutritivi, inoculando prodotti in grado di modificare le caratteristiche fisiche chimiche e biologiche del terreno, generando la produzione di nuovi tessuti legnosi di sostegno sul fusto.

“Con tale metodologia – spiegano gli esperti agronomi – il terreno si rende più permeabile e in grado di facilitare gli scambi gassosi, tendendo ad abbassare il pH e migliorando l’assorbimento di macro e micro elementi”.

Il miglioramento delle attività delle radici assorbenti consente adesso ai ficus del Lungomare di difendersi meglio dagli attacchi degli agenti patogeni. I trattamenti sono stati eseguiti lungo tutto il Lungomare e proseguiranno presso la Villa Comunale.

Valuta questo articolo