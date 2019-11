11 Novembre 2019 13:08

Reggio Calabria, la zona di Cardinale Portanova è letteralmente paralizzata a causa del mancato funzionamento dei semafori

La zona di Cardinale Portanova a Reggio Calabria è completamente paralizzata a causa del mancato funzionamento dei semafori che intasano tutta la zona. I semafori spenti creano parecchi ingorghi trattandosi per altro di uno snodo nevralgico della città che non dovrebbe mai essere così caotico essendo l’unica via di accesso agli Ospedali Riuniti.

