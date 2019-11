Reggio Calabria: venerdì lo spettacolo di teatro forum “M’impiego, ma non mi spezzo”

19 Novembre 2019 10:24

Al Piccolo Teatro La Scaletta di Reggio Calabria si terrà lo spettacolo di teatro forum “M’impiego, ma non mi spezzo – Uno spettacolo dove il pubblico può cambiare la storia”

Venerdì 22 novembre, alle ore 21:00, al Piccolo Teatro La Scaletta di Reggio Calabria si terrà lo spettacolo di teatro forum “m’impiego, ma non mi spezzo – Uno spettacolo dove il pubblico può cambiare la storia”. Lo spettacolo, figlio del progetto “By Your Side”, realizzato dal Cies Onlus in collaborazione con la cooperativa W.a.y, avrà come protagonisti giovani lavoratrici e lavoratori del catering, dello spettacolo, dei call center, di grandi aziende. Cosa hanno in comune le loro storie e cosa abbiamo in comune con loro? Nel quadro protetto e divertente del teatro forum, si indagheranno le difficoltà professionali e relazionali dell’attuale mondo del lavoro e si cercheranno risposte concrete e creative. Il pubblico sarà invitato a intervenire in scena per cambiare delle storie che finiscono male, trovare delle possibili strategie di soluzione e allenare la creatività per far valere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo spettacolo sarà gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 0677264611

