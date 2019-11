A Reggio Calabria apre il primo Sushi Daily dentro un noto ipermercato [INFO e DETTAGLI]

19 Novembre 2019 16:08

Nuova apertura a Reggio Calabria del Sushi Daily presso l’Ipercoop di Via Calabria e presto una seconda all’Ipercoop di Via de Nava

Sushi Daily, brand del gruppo KellyDeli, società leader nel food retail nata nel 2010 in Francia dall’imprenditrice Kelly Choi che oggi conta più di 800 punti vendita in 10 paesi, apre un nuovo corner in Calabria all’interno dell’Ipercoop “Le Ninfee” di Reggio Calabria. L’apertura si inserisce nella strategia di espansione che il brand sta portando avanti nel nostro Paese e particolarmente nel sud Italia e che si intensificherà ulteriormente entro la fine del 2019, nell’ottica di crescita che l’ha reso leader nel settore, con circa 120 chioschi aperti nel 2018 a livello globale e una prospettiva di nuove aperture entro la fine dell’anno.

Sarà possibile gustare per la prima volta il Sushi fresco di Sushi Daily nel reggino all’interno del chiosco che è stato inaugurato oggi presso l’Ipercoop di Viale Calabria situato all’interno del Centro Commerciale “Le Ninfee” di Reggio Calabria. Dal 3 dicembre sarà possibile assaggiare tutte le specialità fresche di pesce e non solo anche presso l’Ipercoop di Via De Nava, sempre a Reggio Calabria.

Nei giorni successivi all’inaugurazione saranno offerte due volte al giorno, all’ora di pranzo e di cena, alcune degustazioni speciali e gratuite di prodotti Sushi Daily: oltre 100 ricette preparate direttamente sul posto e fresche ogni giorno, realizzate con ingredienti scrupolosamente selezionati la cui preparazione fonde tecniche antiche e moderne.

Emanuele Scalera, Country Manager Italia di Sushi Daily: “Il chiosco di Reggio Calabria è strategico per la nostra crescita nel sud Italia, uno degli obiettivi che ci siamo posti per il 2020. Siamo certi che essere presenti all’interno di un centro commerciale così conosciuto e visitato sarà un volano per il successo del nostro brand sia in Calabria che in tutto il sud Italia”.

Il Direttore dell’Ipercoop di Reggio Calabria, Vincenzo Ferrara: “Siamo certi di aver portato, a Reggio Calabria, una realtà unica nel suo genere e aspettiamo con grande interesse di sapere quali saranno le prime impressioni e reazioni da parte dei nostri clienti.”

Il marchio COOP è presente in Calabria con 34 punti vendita (13 ipermercati e 23 supermercati) grazie all’accordo di Master Franchising sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0 (la più grande cooperativa di consumo italiana) ed il gruppo AZ, la catena della grande distribuzione più consolidata nel tessuto economico della Calabria. Un’intesa, questa, che ha aperto nuove prospettive di sviluppo per la regione.

