Reggio Calabria: molte zone della città sono senz’acqua, monta la rabbia dei cittadini

7 Novembre 2019 12:09

Reggio Calabria senz’acqua da giorni e giorni, cittadini esasperati

Dopo la segnalazione di questa mattina da Oliveto, nella periferia sud di Reggio Calabria, anche dal centro città e cioè da Tremulini, stiamo ricevendo tante segnalazioni di cittadini esasperati per la mancanza d’acqua. La carenza idrica è un problema che affligge Reggio da ormai diversi anni e i cittadini sono esasperati di non poter usufruire di un bene primario come l’acqua anche per lavarsi i denti. Il problema è sempre lo stesso, con l’inaugurazione della Diga del Menta tanto discussa ed elogiata dai politici di turno, cosa si è risolto se i rubinetti nelle case sono ancora a secco in tutte le stagioni dell’anno?

