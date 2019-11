Reggio Calabria: screening gratuito per prevenire l’Ictus cerebrale

25 Novembre 2019 16:21

Reggio Calabria: per partecipare allo screening e all’esame Ecocolordoppler TSA completamente gratuito occorre prenotarsi

Hai più di 60 anni? Soffri di pressione alta? Fumi? Hai il diabete? Sei in sovrappeso? Non aspettare che la malattia si manifesti, previeni l’Ictus cerebrale! Oggigiorno si muore di meno a causa dell’ictus, ma si registra un aumento del numero totale degli eventi e delle persone colpite che convivono con importanti disabilità. Ci troviamo perciò a fronteggiare un fenomeno che da un lato vede un miglioramento di terapie, cure disponibili e organizzazione della presa in carico, mentre dall’altro registriamo un incremento degli eventi dato anche dall’invecchiamento progressivo della popolazione. Il tutto pone domande di riorganizzazione e di prevenzione, domande alle quali il Rotaract Club Reggio Calabria ha deciso di dare delle risposte agendo sul territorio. Sabato 30 Novembre, difatti, i ragazzi del Rotaract, grazie alla collaborazione del Dott. S. Marino, Chirurgo Vascolare del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, effettueranno gratuitamente l’Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraortici presso la Casa della Salute “La Vela” (Via Marina, 3, Gallico, Reggio Calabria).

Per partecipare allo screening e all’esame Ecocolordoppler TSA completamente gratuito occorre prenotarsi al numero 0965 37 26 33. Il Rotaract Club Reggio Calabria è da sempre impegnato in azioni di service concrete, vicine alla propria comunità. E la salute è cosa seria e i ragazzi del Rotaract lo sanno bene e molte delle loro attività guardano in questa direzione. Offrendo le proprie professionalità a chi ne ha più bisogno e trova difficoltoso pagare un esame di per se costoso: “Attraverso questo service – afferma Fabienne Marino, Presidente del Rotaract Club Reggio Calabria – vogliamo che la nostra comunità sia informata e prevenga, tramite piccoli accorgimenti, l’insorgere di questa patologia. Inoltre, lo screening di sabato 30 novembre è il primo in programma per l’anno sociale 2019/2020; ne seguiranno degli altri che toccheranno diverse patologie, questo a dimostrazione del senso di appartenenza alla nostra città e a tutte le persone che hanno bisogno di essere informate e aiutate.” Queste attività dimostrano l’importanza dei Club Service presenti sul territorio: i ragazzi del Rotaract Club Reggio Calabria, club storico della città che vanta cinquant’anni di storia, ne sono un fulgido esempio.

