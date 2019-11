Reggio Calabria: sciopero dei dipendenti AVR, a dicembre ulteriore stop alla raccolta dei rifiuti

20 Novembre 2019 10:34

Reggio Calabria: sciopero dei dipendenti AVR per l’intero turno di lavoro dalle ore 5:01 di giorno 10 dicembre alle ore 4:59 di giorno 12 dicembre

Con una lettera indirizzata al Prefetto di Reggio Calabria, alla commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi essenziali e per conoscenza ai comuni dove viene sospeso il servizio (Reggio, Cardeto, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, San Roberto, Scilla, Taurianova), i sindacati dei dipendenti Avr preannunciano due giorni di sciopero:

“Le scriventi OO.SS., in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, con nota del 19 agosto 2019 hanno avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione e in data 7 ottobre 2019 effettuavano la prima giornata di sciopero ed in data 6 e 7 novembre u.s. vi è stata fatta un ulteriore sciopero della durata di 48 ore. Ad oggi ci risulta che una nutrita componente di lavoratori (circa 50) non hanno percepito la mensilità relativa al mese di agosto, settembre ed ottobre, mentre la rimanente parte (circa 350) non ha percepito le mensilità di settembre ed ottobre. Questo comportamento da parte datoriale non più accettabile da parte di codeste OO.SS.; i lavoratori che con sacrificio e dedizione affrontano le giornate lavorative senza percepire, ormai da tempo, alcuno stipendio in modo regolare, generando, di fatto, gravi difficoltà alle loro famiglie e attualmente si trovano a non avere le condizioni minime di sostentamento. Le OO.SS. non posso che denunciare questo comportamento ed evidenziando un arretramento nelle relazioni sindacali ed una totale assenza da parte di AVR S.p.A.. Per quanto sopra premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, non avendo avuto certezze sulla situazione economica finanziaria, sui ripetuti e mancati accordi non rispettati dalla società AVR S.p.A., le OO.SS. FP-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, proclamano la seconda azione di sciopero della durata di 48H (quarantotto ore) dalle ore 5:01 di giorno 10 dicembre 2019 alle ore 4:59 di giorno 12 dicembre 2019 di tutto il personale impiegato in attività di igiene urbana nella provincia di Reggio Calabria, con garanzia delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 previsti dalla L.146/90”.

Francesco Callea, FP Cgil, Domenico Giordano, Fit Cisl, Domenico Lombardo, Uil Trasporti, Giuseppe Triglia, Fiadel, Antonio Errante, Giuseppe Chirico, Fortunato Scopelliti, Giuseppe Palermo, Giuseppe Minniti, Francrsco Cuzzola, Francesco Calluso, Rsu-Avr Reggio Calabria.

