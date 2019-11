Reggio Calabria: svincolo di San Leo sommerso dai rifiuti [FOTO]

4 Novembre 2019 12:39

Reggio Calabria: le foto sono state scattate allo svincolo di San Leo

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, scattate questa mattina allo svincolo di San Leo, periferia sud di Reggio Calabria, in direzione nord e in direzione sud sulla SS106. Le foto testimoniano il degrado in cui versa la città a causa dell’emergenza rifiuti.

