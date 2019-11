Reggio Calabria: inaugurata la 14ª edizione del Salone dell’Orientamento [FOTO e INTERVISTE]

13 Novembre 2019 11:39

Reggio Calabria: è stata inaugurata questa mattina la 14ª edizione del Salone dell’Orientamento. La cerimonia si doveva svolgere ieri ma è stata posticipata a causa dell’allerta meteo

E’ stata inaugurata questa mattina, con un giorno di ritardo a causa dell’allerta meteo, con il taglio del nastro, la 14ª edizione del Salone dell’Orientamento a Palazzo Campanella a Reggio Calabria (ieri pomeriggio comunque si sono svolti i primi colloqui). L’evento è una rassegna pensata per i giovani per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea e dell’occupazione, organizzata dalla Cisme. “Crea il tuo futuro” è lo slogan che guiderà i visitatori durante i workshop, seminari e la ricca area espositiva. Ci sarà anche il Professional day in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ed ancora il Salone Under 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre darà spazio ai giovanissimi per orientarli nelle scelte future. All’inaugurazione erano presenti, Nicola Irto, presidente del consiglio regionale, Giuseppe Marino, assessore al comune di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio, Daniela Rossi, presidente CISME.

