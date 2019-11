Reggio Calabria: tutto pronto per la 14ª edizione del Salone dell’Orientamento

5 Novembre 2019 16:15

Reggio Calabria: il 12, 13 e 14 novembre a Palazzo Campanella si svolgerà la rassegna pensata per i giovani per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea e dell’occupazione

Arriva la 14ª edizione del Salone dell’Orientamento ma #nientesaràcomeprima! Il 12, 13 e 14 novembre a Reggio Calabria a Palazzo Campanella si svolgerà la rassegna pensata per i giovani per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea e dell’occupazione, organizzata dalla Cisme. “Crea il tuo futuro” è lo slogan che guiderà i visitatori durante i workshop, seminari e la ricca area espositiva. Ci sarà anche il Professional day in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ed ancora il Salone Under 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre spazio ai giovanissimi per orientarli nelle scelte future. Per scoprire tutte le novità e il ricco programma della manifestazione, si terrà la conferenza stampa venerdì 8 novembre, presso il Palazzo Campanella, nella sala “Giuditta Levato”, alle ore 10.

