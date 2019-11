Reggio Calabria: la salma di Nino Candido arriva all’Aeroporto, grande commozione [FOTO e VIDEO LIVE]

8 Novembre 2019 20:08

Reggio Calabria, la salma di Nino Candido è arrivata pochi minuti fa all’Aeroporto dello Stretto in attesa dei funerali che si svolgeranno domani

E’ arrivata pochi minuti fa all’Aeroporto dello Stretto, la salma di Nino Candido il giovane Vigile del Fuoco di Reggio Calabria deceduto insieme ad altri due colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo nella notte tra lunedì e martedì a Quargnento, in provincia di Alessandria, in seguito all’esplosione di una cascina. Questa mattina presso il Duomo di Alessandria si sono svolti i funerali dei tre Vigili del Fuoco. I feretri sono stati accolti nella piazza da una folla commossa che ha voluto dare l’ultimo saluto alle tre vittime.

Adesso l’arrivo di Nino Candido a Reggio, in un clima di lutto e commozione, in vista dei funerali reggini in programma alle 14 di domani presso il Duomo di Reggio Calabria. All’Aeroporto presenti tutte le massime autorità cittadine e le forze dell’ordine che hanno accolto la salma di Nino Candido e i suoi familiari.

