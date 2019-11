Reggio Calabria, contro l’assurdità della TARI 2019 si muove l’associazione Konsumer: “inaccettabili sanzioni e interessi per chi non ha ricevuto la bolletta”

18 Novembre 2019 12:16

Reggio Calabria, saldo tari 2019: Konsumer Italia richiede la proroga della scadenza

Il 30 NOVEMBRE scade il termine per il pagamento del saldo tari 2019. La Hermes ha comunicato che il mancato pagamento entro il termine del 30 novembre equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con conseguente applicazione della sanzione e degli interessi. Una vera e propria ingiustizia atteso che i bollettini di pagamento non sono ancora pervenuti ai cittadini! L’associazione Konsumer di Reggio Calabria si è tempestivamente attivata al fine di richiedere al Comune una proroga della scadenza, al fine di consentire a tutti gli utenti di ricevere la corretta determinazione degli importi dovuti. “E’ inaccettabile che il contribuente si ritrovi a dover pagare anche sanzioni ed interessi per una bolletta non ancora pervenuta”, afferma l’avv. Antonia Macheda, responsabile di Konsumer Italia, sede di Reggio Calabria. “Non tutti i cittadini, inoltre, sono in grado di procedere al calcolo automatico del saldo tari e sono per questo costretti a subire disagi e lunghe file agli sportelli. In attesa di una formale risposta da parte del Comune e soprattutto dell’auspicata proroga della scadenza, l’associazione fornirà assistenza ai propri associati in merito al calcolo del saldo tari 2019, evitando così l’applicazione automatica di sanzioni ed interessi oltre che lunghe code agli sportelli.”

