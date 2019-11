Reggio Calabria: via libera alla ristrutturazione dello stadio di Pellaro [FOTO]

12 Novembre 2019 14:46

Reggio Calabria: via libera alla ristrutturazione dello stadio di Pellaro. La proposta dell’assessore Marino: “Intitoliamo le nuove tribune alla memoria di Giacomo Polito e Pietro Sofi”

E’ stato approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo comunale “Attilio Iaria” di Pellaro. Un intervento particolarmente atteso dalla comunità e dall’intero movimento sportivo pellarese e che destinerà, per il rilancio e l’ammodernamento della struttura, quasi 1,5 milioni di euro. Molto soddisfatto per la felice conclusione dell’iter, l’assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino, che ha seguito da vicino questo progetto: “E’ da più di un anno che portiamo avanti questo intervento, – commenta l’assessore – anche attraverso visite e sopralluoghi nell’area interessata dai lavori svolte insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà che ha sempre sostenuto questo percorso in stretta sinergia con i consiglieri comunali pellaresi e, in particolare, il delegato allo Sport Giovanni Latella che si sta spendendo tanto per portarlo a compimento. Si tratta di un’azione molto importante che restituisce futuro e prospettiva a questo storico impianto contribuendo in modo concreto alla più complessiva opera di riqualificazione e rilancio del territorio pellarese. E sarebbe molto bello intitolare le nuove tribune dello stadio alla memoria di due persone che, in epoche diverse, hanno dato tantissimo al calcio Pellarese: Giacomo Polito, indimenticato presidente della Pro Pellaro e Pietro Sofi, fondatore della scuola calcio pellarese”.

Ma l’obiettivo raggiunto assume una centralità maggiore, sottolinea l’assessore Marino, anche alla luce “dell’enorme groviglio burocratico che è stato necessario superare per far partire un progetto del genere. E’ bene infatti ribadire che per mettere in piedi operazioni di questo tipo occorre acquisire una moltitudine di pareri tecnici con un conseguente allungamento dei tempi. D’altra parte la lentezza della macchina burocratica e la farraginosità delle procedure, costituiscono ancora oggi una delle principali criticità che incidono negativamente sui processi di governance e sviluppo dei territori. Essere riusciti a reperire un importante finanziamento ed ottenere i pareri favorevoli nel giro di diciotto mesi rappresenta dunque un piccolo miracolo. Adesso manca l’ultimo passaggio, ovvero il parere del genio civile e auspichiamo che si possa successivamente procedere con l’appalto dell’opera”.

L’intervento previsto, le cui somme sono state individuate nel quadro del piano di investimenti per il Mezzogiorno previsto con i “Patti per il Sud” a favore delle Regioni e delle Città Metropolitane, evidenzia l’assessore Marino, “ci consente di entrare con decisione nella fase esecutiva di un progetto che ha delle ricadute estremamente importanti per questo territorio. Poter disporre di una struttura sportiva adeguata, significa infatti offrire al territorio uno spazio nuovo e un punto di riferimento per i più piccoli, i giovani, le famiglie e le realtà associative che vorranno praticare sport o svolgere iniziative di carattere culturale e aggregativo in un ambiente attrezzato, accogliente e sicuro”.

Valuta questo articolo