Reggio Calabria, cumuli di rifiuti otturano i tombini e il sottopasso dello svincolo di San Leo si allaga nuovamente. Il titolare di Porto Bolaro: “Elezioni Politiche Subito”

24 Novembre 2019 12:26

Reggio Calabria, rifiuti abbandonati allo svincolo di San Leo

Nelle scorse settimane, in vista dell’arrivo dell’autunno e quindi delle piogge, più volte su StrettoWeb abbiamo segnalato la pericolosità dei rifiuti abbandonati allo svincolo di San Leo, a Pellaro: “alla prima pioggia, scivoleranno giù e ottureranno i tombini, così lo svincolo di allagherà nuovamente”. E questo è successo ancora una volta stamattina. Le immagini sono raccapriccianti.

Il titolare di Porto Bolaro, Giuseppe Falduto, ha pubblicato su facebook una riflessione interessante:

“Il Governo dell’Italia in mano ad un comico che da la pacca sulla Spalla al Ministro degli Esteri come si da un ragazzino che bisogna confortare per evitare che faccia scelte sbagliate. E le nostre città sono sommerse dalla spazzatura, perché la svolta a sinistra impedisce di fare la cosa più giusta per chiudere il ciclo dei rifiuti, “I TERMOVALORIZZATORI”. Ci costringono a vivere sommersi della spazzatura e con i rifiuti dentro discariche che sono veramente devastanti per la salute dei cittadini. ELEZIONI SUBITO”.

