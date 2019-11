Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: i cittadini non ne posso più, cumuli di spazzatura in mezzo alla strada per protesta [FOTO]

17 Novembre 2019 15:28

Reggio Calabria sommersa dai rifiuti, monta la protesta dei cittadini: bloccata la strada che porta alla Mediterranea, le immagini

I cittadini di Reggio Calabria non ne possono più: ormai da giorni e giorni i rifiuti stanno invadendo la città creando enormi disagi e un odore nauseabondo in moltissime zone del centro e della periferia. In zona Tremulini, lungo la salita che porta all’Università Mediterranea, divampa la protesta degli abitanti della zona, i quali hanno spostato i cumuli di spazzatura in mezzo alla carreggiata così da sensibilizzare le istituzioni dell’insostenibile situazione, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

