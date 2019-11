Reggio Calabria, l’ultimo ricordo di Mimmo De Stefano: “uomo dotato di una straordinaria bontà ed umanità”

13 Novembre 2019 12:28

Reggio Calabria, il ricordo di Mimmo De stefano da parte della dottoressa Errico Luciana

“E’ il sette novembre scorso, quando alle prime luci dell’alba, si addormenta Mimmo De stefano. Uomo dotato di una straordinaria bontà ed umanità. sempre disponibile verso gli altri con il sorriso e dedito in modo ineccepibile alla famiglia. La sua perdita lascia attoniti ed un vuoto incolmabile in tutti coloro che, per qual si voglia motivo, lo hanno conosciuto. Il suo ricordo rimarrà impresso in tutti coloro che gli hanno voluto bene e lo hanno amato e sono stati contraccambiati. Rimarra’ impresso nella scrivente, il cui amore è stato ricambiato con dedizione estrema…e che continua ad avvertire la sua costante presenza. Non un addio per ricordarti Mimmo, ma un arrivederci a presto in un’altra dimensione. Per ricordarlo, stasera alle ore 18:00, presso la chiesa del Sacro Cuore sarà celebrata una santa messa in memoria della sua anima benedetta”. Lo ricorda la dr.ssa Errico Luciana.

