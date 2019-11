Reggio Calabria: a Palazzo Campanella la conferenza sulla Relazione annuale del Corecom

25 Novembre 2019 10:28

Reggio Calabria: giunti a fine legislatura è tempo di doverosi consuntivi anche per il Corecom

“Giunti a fine legislatura è tempo di doverosi consuntivi anche per il Corecom Calabria. Questo Comitato Regionale della Calabria è stato eletto il 16 giugno 2016. Un mandato di soli tre anni e mezzo dunque rispetto a quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2001, ma la stessa legge prevede che il mandato scada alla scadenza della legislatura e quindi ci avviamo a conclusione”, è quanto afferma il presidente dott. Giuseppe Rotta.”Sarebbe impresa troppo onerosa – prosegue- riassumere l’attività di questi tre anni e mezzo, ma per fortuna possiamo rimandare alle precedenti Relazioni annuali ed a quella conclusiva di quest’anno, le prime già disponibili e l’ultima in fase di pubblicazione sul sito web del Corecom. Alcune centinaia di pagine che, chi ha interesse, potrà consultare ed analizzare. Ci siamo concentrati, soprattutto su tre linee direttive frutto di queste analisi.

IL RAPPORTO DI PROSSIMITA’ CON LA GENTE

“Questo primo punto derivava dalla consapevolezza delle difficoltà logistiche legate alla conformazione orografica e alla problematicità della mobilità nella nostra Regione. La distanza fisica che i calabresi dovevano affrontare per relazionarsi con il Corecom che ha sede a Reggio Calabria era un grosso problema”, sottolinea dott.Giuseppe Rotta. “Era inaccettabile – prosegue- costringere gli utenti a percorrere centinaia di chilometri, con dispendio economico e di tempo, per poter gestire i tentatiti di conciliazione con gli operatori di comunicazione elettronica e con i nostri funzionari. Così abbiamo aperto dieci sedi decentrate in tutta la Calabria”.

LA TRASPARENZA E L’INFORMAZIONE

“La seconda questione -spiega Rotta- che abbiamo affrontato immediatamente, assieme ad una campagna di conferenze stampa ed iniziative volte a far conoscere più diffusamente le competenze del Corecom, è stata quella della Trasparenza. Abbiamo per questo creato una Sezione “Trasparenza e News” collocando un banner ben evidente al centro della pagina web del Corecom, cliccando sul quale è possibile accendere e scaricare tutte le delibere che il nostro comitato ha emesso dall’insediamento fino ad oggi. Per rendere più agevole per chiunque conoscere le attività del Corecom Calabria”.

LA TUTELA DEI MINORI E SOGGETTI DEBOLI

“La terza problematica – afferma ancora il dott. Rotta- che abbiamo affrontato con grande convinzione e determinazione è stata quella della Tutela dei Minori. Il primo intervento immediato è stato quello di creare un banner sul sito web dove chiunque, in totale discrezione e riservatezza, può segnalare gli abusi che ritiene di individuare sui mezzi di comunicazione ed in particolare sulle Televisioni a diffusione regionale, Rai inclusa. Ma questo non poteva bastare, in conformità con il nuovo Accordo Quadro e la Convenzione rinnovata con Agcom, abbiamo attivato una serie di incontri e attività formative in quasi tutte le scuole della Regione, che hanno coinvolto ad oggi, circa 8.000 ragazzi, decine di insegnati e operatori del mondo dell’associazionismo, delle Istituzioni e degli Ordini professionali, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell’uso e delle problematicità della rete web e dei socialnetwork, per dare strumenti di prevenzione sui potenziali e purtroppo sempre più diffusi rischi che i minori affrontano in questo pur affascinante mondo del web. Ci siamo preoccupati, con un progetto pilota, di assicurare la fruizione della visione televisiva e online ai portatori di handicapp uditivi, finanziando un progetto dell’Unione Nazionale Sordomuti e mettendo in atto trasmissioni con l’uso della LIS”.

INNOVAZIONE E FORMAZIONE

“Ai giovani – spiega ancora il dott. Rotta- abbiamo rivolto la nostra attenzione anche in prospettiva del loro sviluppo professionale. Abbiamo realizzato stage sia con accordi di collaborazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria, che con gli Ordini Forensi di tutta la Regione, dando la possibilità a decine di giovani di frequentare il Corecom ed essere affiancati dai nostri esperti per fare esperienza sia nel campo delle Conciliazioni delle controversie che in quelle tecniche del monitoraggio dell’elettrosmog. L’attività di monitoraggio e videoregistrazione delle emettenti televisive regionali, servizio, particolarmente delicato soprattutto in tempi di par condicio o nel campo della Tutela dei Minori, che il nostro Corecom ha svolto sempre in house con il nostro personale ed i nostri strumenti, è stato oggetto di un progetto che ne prevede il completo rinnovo. Nei mesi scorsi, abbiamo formalizzato un Accordo di collaborazione con gli Atenei universitari di Reggio Calabria e di Messina che prevede l’elargizione di cinque borse di studio a cinque ingegneri che affiancheranno i nostri tecnici per riscrivere, dotati di nuovi hardware, i software per il monitoraggio e la videoregistrazione delle emittenti televisive calabresi, inclusa la Rai. L’Accordo, oltre al completo rinnovo degli strumenti necessari per lo svolgimento di questo servizio, permetterà ai nostri tecnici di essere formati sulla gestione di nuove tecnologie basate sui cosiddetti Big Data”, conclude.

Questi saranno i punti principali che saranno illustrati nella Relazione annuale delle attività del Corecom Calabria il 28 novembre 2019, alle ore 10.00, Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria.

Valuta questo articolo