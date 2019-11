Reggio Calabria: siglato un importante protocollo d’intesa tra Confindustria e Fondazione IES LAB

7 Novembre 2019 14:06

Reggio Calabria: vedrà la luce presso Confindustria la sede dell’Accademia di formazione imprenditoriale internazionale che ha fra i suoi obiettivi primari l’avvio di nuove attività produttive

Vedrà la luce presso Confindustria Reggio Calabria la sede dell’Accademia di formazione imprenditoriale internazionale che ha fra i suoi obiettivi primari l’avvio di nuove attività produttive. E’ quanto è stato definito attraverso il protocollo d’intesa siglato dalla stessa associazione degli Industriali reggini e la Fondazione IES LAB – International Entrepreneurship School. La convenzione è stata sottoscritta dal Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio e dal direttore generale della Fondazione IES Lab, Diodora Costantini. Erano presenti inoltre Francesca Cozzupol, direttore di Confindustria Reggio Calabria e il direttore del dipartimento di Scienze aziendali dell’Università della Calabria, Franco Rubino. Un ruolo chiave in questo progetto sarà svolto dallo Sportello Internazionalizzazione di Confindustria Reggio Calabria il cui responsabile scientifico sarà Mariella Costantino (che è anche referente dello stesso organismo) insieme a Diodora Costantini in rappresentanza di IES Lab. L’Accademia realizzerà master per giovani laureati, finalizzati alla realizzazione di nuove imprese con l’affiancamento di imprenditori italiani che saranno avviate alla fine del percorso negli incubatori aderenti alla rete IES con l’ausilio di esperti degli specifici settori oppure attraverso nuove qualificazioni professionali che possano offrire sbocchi occupazionali nelle imprese. In atto, l’Accademia sta avviando i Master in ingegneria ambientale per lo sviluppo e la tutela delle aree interne, in Economia del turismo per lo sviluppo e la promozione delle aree interne e dei borghi e Entrepreneurship and Internationalization finalizzato allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle imprese e riservato a 80 studenti (40 italiani e 40 cinesi) che vogliono realizzare attraverso un sistema di interscambio imprenditoriale, imprese in Italia e in Cina. Nella sede di Reggio Calabria verranno avviati, per la prima volta, due nuovi master uno riguarderà porti e logistica, l’altro riguarderà l’ambito agricolo con un focus sulla diffusione e internazionalizzazione del “Food&Wine Italy”. L’Accademia opera in collaborazione con Unitelma Sapienza Roma, Università degli Studi Link Campus University Roma, Università Federico II di Napoli, Dipartimento Scienze Economiche dell’Università di Salerno,Università della Calabria Dipartimento scienze aziendali e giuridiche, Fondazione Roma Sapienza,Enea, CNR, Accademia Kronos, ASAS (Confindustria Servizi), Confimprese Italia, Federesco, PMI International, Promos Ricerche.

Valuta questo articolo